Leao al Real Madrid al posto di Mbappè, svelata la verità su SKY

Il noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare della prossima sessione di mercato estiva, che vedrà molto coinvolto anche il Milan, reduce dalla vittoria dello scudetto e volenteroso di rinforzare la rosa per competere anche in Europa.

Il protagonista della questione è Rafael Leao, indiscusso protagonista del tricolore vinto dal Diavolo che, grazie alla sua straordinaria stagione, è finito nel mirino dei migliori club al mondo. “Il Real non prenderà l’esterno. Mbappe era Mbappe, non cercherà Leao. Possiamo tranquillizzare i tifosi del Milan”, ha dichiarato Di Marzio.

Leao

Di certo, il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini, nell’intervista rilasciata ieri, ha fatto capire che serviranno 2-3 big per diventare una top di alto livello. Il portoghese non sarebbe in vendita in un club che si è posto questo obiettivo a meno che qualcuno non decida di pagare la clausola da 150 milioni.

Rafa e il suo agente Jorge Mendes aspettano risvolti sulla questione nuova proprietà, poi si discuterà nuovamente del suo rinnovo.