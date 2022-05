Scudetto Milan, Messias assente sul pullman durante i festeggiamenti: svelato il motivo

Junior Messias non ha preso parte alla sfilata del pullman scoperto, durante i festeggiamenti dello scudetto.

I tifosi hanno notato l’assenza del giocatore, il quale ha subito provveduto a spiegare il motivo della sua assenza, attraverso una storia su Instagram.

Messias Milan scudetto

IL MESSAGGIO

“In tanti mi state chiedendo come mai non ero sul pullman per i festeggiamenti. Purtroppo non mi sono sentito bene e con tanto dispiacere non sono riuscito ad andare. Adesso sto bene. Grazie a tutti, tutto questo è incredibile. Campioni d’Italia, questo è il posto in cui merita di stare il club”.