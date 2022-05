Milan, Massara e Maldini in scadenza: arriva la notizia i tifosi rossoneri aspettavano!

Domenica contro il Sassuolo, il Milan si giocherà lo scudetto il diciannovesimo della sua storia. I meriti sono ovviamente anche di Stefano Pioli e dei giocatori, ma se il Diavolo è tornato ad essere competitivo è grazie all’ottimo lavoro fatto dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal direttore sportivo Frederic Massara. In queste settimane, si parla tanto di cessione del club e di mercato (, ma in ballo c’è anche il futuro dei due dirigenti i cui contratti sono in scadenza il prossimo 30 giugno.

Maldini Massara Milan Rinnovo

Su questo argomento, arrivano finalmente buone notizie per tutti i tifosi rossoneri: come riportato dalla Repubblica, Maldini avrebbe infatti raggiunto un’intesa con l’ad Ivan Gazidis e il fondo per il rinnovo. Resterà al Milan anche il suo braccio destro Massara. Per entrambi ci sono ancora da scrivere pagine per la storia rossonera.