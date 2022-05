Milan, parla Vieri: “È la migliore qualità dei rossoneri!”

Bobo Vieri, ex attaccante di Milan e Inter, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Vieri ha parlato della corsa Scudetto, assegnando anche alcuni voti ed elogiando diversi singoli.

Leao Milan Vieri

SUL CAMPIONATO – “Un torneo bellissimo sotto molti punti di vista e in tutte le zone della classifica. C’è stata una proposta di calcio interessante, ho finalmente visto la maggior parte dei club con una mentalità costruttiva. E poi lassù si lotterà fino all’ultimo minuto del campionato con Milan e Inter. Anzi, un mese fa le squadre in corsa erano addirittura tre. Divertente per i tifosi, bello spot per il nostro calcio in generale“.

SUL MILAN – “La loro qualità migliore è il gruppo. Due anni di stio lavoro hanno fatto la differenza. Percorso magnifico quello di Pioli sul campo e di Paolo Maldini nella scelta dei giocatori: servono campioni che siano anche uomini di un certo tipo. Il calcio non è il golf o il tennis, è una questione di squadra, di meccanismi, coraggio, rispetto e generosità reciproca. E il Milan non molla mai. Finora darei 10 al Milan e 9,5 all’Inter“.

UOMO COPERTINA DEL MILAN – “Leao. Talento enorme, e se diventa più continuo non ha confini…“