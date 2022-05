San Siro da brividi, il numero ufficiale dei tifosi presenti per Milan-Fiorentina!

Dopo la grande carica all’Olimpico contro la Lazio, anche contro la Fiorentina a San Siro i tifosi hanno risposto presente. Come riportato dai dati ufficiali del Milan, sono 71542 gli spettatori questo pomeriggio allo stadio. Ma non è tutto.

San Siro Milan Fiorentina

La carica dei tifosi è valsa 1.270.518,00€. Un altro ottimo bottino per il Milan dal punto di vista economico. Visto il momento in campionato, è previsto un altro sold out, tra due settimane contro l’Atalanta, dove chissà che non possa davvero essere una bella giornata per tutti i tifosi rossoneri.