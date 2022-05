Svolta Serie A, si punta a cambiare la Supercoppa: la nuova formula

A Radio Uno, l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato della possibilità di cambiare la Supercoppa Italiana. Quest’anno l’Inter l’ha portata a casa ma nelle prossime stagioni potrebbe cambiare tutto.

Supercoppa Italiana nuovo format

“Si torna in Arabia anche per l’anno prossimo, abbiamo un contratto che non abbiamo risolto per clausole penali che abbiamo ereditato. Ma per il futuro stiamo valutando un contratto all’estero di maggiore prospettiva, che coinvolga più squadre“.

Il nuovo format sarebbe come quello spagnolo. Non ci sarebbe, infatti, solo la finale tra la vincente della Coppa Italia e del campionato, ma anche una semifinale con la seconda classificata in Serie A e la finalista perdente della Coppa Italia.