Trophées UNFP du football, due giocatori del Milan candidati con Benzema per il premio!

Domenica 15 maggio l’Associazione nazionale dei calciatori professionisti assegnerà in Francia i Trophées UNFP du football. Tra le varie categorie ce n’è una che prevede un premio per il miglior calciatore francese militante in un campionato estero.

Theo Hernandez Milan

Tra i cinque candidati spiccano anche i nomi di due calciatori del Milan, ovvero Mike Maignan e Theo Hernandez. Oltre a loro c’è il grande favorito Karin Benzema del Real Madrid, il centrocampista del Chelsea N’Golo Kante e l’attaccante esterno del Barcellona Ousmane Dembélé.