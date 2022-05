Vieri: “Che Serie A spettacolare quest’anno!”, poi il commento su Milan-Atalanta

Intervistato da DAZN, Christian Vieri ha parlato così della Serie A che sta per concludersi. Le parole:

“Campionato spettacolare quest’anno. Tutti gli altri sono già finiti un mese e mezzo fa, in Serie A mancano due giornate e non si sa ancora chi vince il campionato. Chi merita di vincerlo? Sia l’Inter che il Milan. Sono lì, entrambe, tutte le domeniche vanno in battaglia. È bellissimo per noi italiani. Se l’Atalanta può battere il Milan? Può battere chiunque, in Italia”.