Arnautovic vero obiettivo del Milan? L’agente fa chiarezza sul futuro dell’austriaco

Il fratello e procuratore di Marko Arnautovic, Danijel Arnautovic, intervenuto a MadeInBo Radio TV, ha parlato del futuro dell’attaccante del Bologna, seguito con attenzione da Milan, Juventus, Salernitana e non solo, in seguito all’ottima stagione disputata sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Il bomber austriaco, infatti, ha chiuso l’annata con 15 gol e 1 assist in 34 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Queste le dichiarazioni del suo agente:

Arnautovic, Milan, Calciomercato

“Riguardo a quello che si dice su Marko, io non so da dove arrivino queste notizie e non so con chi parlino i vari media, ma posso dire che non c’è niente. Non ho nulla da dichiarare in particolare perché non c’è nulla, sono solo fake news“.

Poi continua:

“Quando Marko è tornato in Italia, molti pensavano non fosse pronto e che, dopo il periodo in Cina non sarebbe stato decisivo, ma ha fatto vedere di essere ancora un top player con grandi prestazioni, per questo si sono scatenate le voci. Credetemi, non c’è niente con nessuna squadra e se non so nulla io, non lo sa nessuno. Niente è impossibile, ma a ora non ci ha contattato nessuno e non stiamo per firmare con nessun club, Marko è un giocatore del Bologna“.