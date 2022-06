Sfida di mercato tra Milan e Inter, duello per il gioiello della Serie A

Kristjan Asllani, centrocampista dell’Empoli classe 2002, è stato una delle sorprese di questo campionato. L’attenzione su di lui è altissima: ci sono state offerte dall’Italia e dall’estero ma come riporta Calciomercato.com, lui ha già le idee chiare.

Il club ad aver fatto più passi, in questo momento, è il Newcastle. Il gioiello dei toscani però vorrebbe rimanere in Serie A, in una piazza più grande in cui mettersi alla prova e crescere.

Kristjan Asllani (Photo via GettyImages)

La corsa per arrivare al giocatore albanese si restringe a due squadre, Inter e Milan. Le due milanesi, protagoniste del testa a testa Scudetto fino all’ultima giornata, sono adesso nel mezzo di un derby di mercato.

La volontà dei due club però è diversa. I rossoneri lo lascerebbero ancora sei mesi o un anno ad Empoli per continuare il suo processo di crescita e fargli fare poi il grande salto a San Siro. Marotta invece lo vuole subito in rosa per trasformarlo nel vice Brozovic, ruolo rimasto scoperto troppo a lungo.