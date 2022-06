Berlusconi e Galliani ci provano: l’ex attaccante del Milan verso il Monza

“È stato qualcosa di unico, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Con il Milan ho vinto tutto, ma la commozione provata nei giorni della vittoria degli spareggi è stata superiore a qualsiasi successo ottenuto con i rossoneri” ha detto il presidente del Monza Silvio Berlusconi in un comizio politico di Forza Italia, commentando la recente promozione del suo club in Serie A.

Dopo l’approdo nel massimo campionato di calcio italiano, l’obiettivo della squadra è quello di arrivare a giocarsela con le squadre più forti, rendendo la rosa più competitiva col passare del tempo.

Per farlo, non a caso, Galliani sta scrutando diversi profili noti per il Monza, e l’ultimo nome messo nel mirino dal dirigente proviene da un passato in rossonero.

CUTRONE PER L’ATTACCO

Tra gli obiettivi per il reparto offensivo del club, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche Patrick Cutrone che, dopo la stagione disputata all’Empoli, ha fatto ritorno al Wolverhampton, squadra militante in Premier League.

L’ex Milan, intanto, ha già rifiutato l’offerta avanzata dal Genoa, retrocesso in Serie B.

Gabriella Ricci