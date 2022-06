Addio Romagnoli, scelto il nuovo capitano del Milan!

L’addio di Alessandro Romagnoli al Milan appare sempre più probabile: il difensore potrebbe non rinnovare il proprio contratto in scadenza con i rossoneri.

Col Milan il difensore centrale italiano ha collezionato 247 presenze mettendo a referto 10 gol e 3 assist ed è diventato per anni il punto fermo della difesa.

Il suo addio, oltre a lasciare un vuoto nel reparto difensivo rossonero potrebbe significare un altro importante buco da colmare nella leadership della squadra: il ruolo di capitano.

Calabria Milan capitano Romagnoli Hernandez

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb a Casa Milan avrebbero già le idee chiare sul suo sostituto nel mercato e sul ruolo di capitano.

Nel primo caso il nome preferito dalla dirigenza rossonera da mesi è Sven Botman, difensore del Lille già sondato dopo l’infortunio di Kjaer.

Nell’altro, invece, qualora Romagnoli non rinnovasse l’eredità del ruolo di capitano la raccoglierà Davide Calabria, il quale è già stato capitano in diverse occasioni quest’anno.

Come vice, invece, dovrebbe essere scelto Theo Hernandez. Anche lui quest’anno ha indossato la fascia di capitano in più di un’occasione. La leadership del Milan , dunque, dovrebbe ripartire dalla difesa, in particolare dai suoi due terzini.