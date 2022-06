Sei qui: Home » calciomercato » Sirene inglesi per de Ketelaere: Milan avvisato!

Il mercato del Milan è ancora fermo, ci sono tanti nomi tra gli obiettivi dei rossoneri ma non è ancora decollata nessuna trattativa. L’ultimo affare ad essere a rischio è quello di Charles de Ketelaere, fantasista classe 2001 del Club Bruges, seguito da tempo da Maldini.

Come riporta Fabrizio Romano la squadra che starebbe sfidando i campioni d’Italia è il Leeds, club di Premier League. Gli inglesi, infatti, starebbero pensando al belga come sostituto di Raphinha, esterno brasiliano di loro proprietà che potrebbe partire per 65 milioni di sterline.

Charles De Ketelaere (Photo via Getty Images)

Quando subentrano club di Premier League nelle trattive è sempre un problema. La disponibilità economica dei club inglesi è sempre più alta rispetto alle squadre di Serie A e per questo il rischio di perdere de Ketelaere per il Milan è concreto.

Maldini sta vedendo i suoi obiettivi di mercato complicarsi sempre di più. Dopo l’interesse del PSG per Renato Sanches e del Newcastle per Botman anche sul trequartista belga è aumentata la concorrenza.