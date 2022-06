Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa: gioca in A

Il Milan e Sven Botman si allontanano. L’operazione si sta prolungando ormai da diversi mesi e ancora non si è trovato un accordo con il Lille per il trasferimento del giocatore. L’olandese è da tempo il primo obiettivo per rinforzare la difesa rossonera, ma la concorrenza del ricchissimo Newcastle, arrivato a offrire 40 milioni più 5 di bonus, sta creando non pochi problemi a Maldini e Massara.

Theate Bologna Milan

Per questo motivo, stando a quanto riportato da Sky Sport, il Diavolo starebbe valutando altri profili per la difesa. Un nome che piace ai rossoneri è quello di Arthur Theate del Bologna. Il belga, arrivato la scorsa estate dall’Ostenda per 6,5 milioni di euro, ha vissuto un’ottima prima stagione in Serie A, condita anche da due reti.

I punti di domanda rimangono diversi, dalla poca esperienza alla capacità di adattamento a una difesa a quattro, ma la dirigenza del Milan è convinta: Theate può essere l’alternativa giusta nel caso in cui l’operazione Botman vada a naufragare.