Milan, Maldini non monitora solo Botman: tutti i nomi sulla lista!

Dopo la recente vittoria dello scudetto e il passaggio di proprietà, il Milan non perde tempo e si fionda a capofitto sul mercato, lanciando decisamente un segnale di continuità al progetto cominciato qualche anno fa.

Dalla difesa all’attacco sono infatti tanti i nomi messi nel mirino dai rossoneri, che pare abbiano però gia individuato i principali profili per cui iniziare a sondare il terreno.

GLI AGGIORNAMENTI

Stando alle ultime notizie di mercato riportate dalla redazione di Sky Sport, sarebbero due i difensori scelti dalla società: il primo è Botman del Lille, il secondo Bremer del Torino, che però piace molto anche all’Inter.

Maldini Massara Milan

Da tempo, poi, il Milan ha gli occhi puntati su Renato Sanches, considerata soprattutto la partenza di Kessie, ma a centrocampo vorrebbe anche provare a riscattare Messias, chiedendo uno sconto al Crotone, e Florenzi dalla Roma.

Ultimi nomi caldi sono quelli di Domenico Berardi e Charles De Ketelaere, in forza al Brugge e per cui il club di appartenenza chiede una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro.

Gabriella Ricci