Delusione reciproca tra Maldini e i nuovi proprietari del Milan: si va avanti per due motivi

Fabio Ravezzani, noto giornalista italiano, ha commentato la situazione dirigenziale del Milan su twitter. Polemizzando ed analizzando il momento delicato dei rossoneri. Queste le sue parole.

“Il punto sul Milan. Singer e Cardinale delusi da comportamento Maldini. Maldini deluso da silenzio Singer. Andranno avanti per forza di cose (paura di mandarlo via e debolezza del club verso unico simbolo rossonero). Ma non è un bel modo per iniziare la nuova stagione. Peccato“.

Paolo Maldini (Photo by GettyImages)

La situazione di stallo sui rinnovi di Maldini e Massara sta bloccando il mercato dei campioni d’Italia. Su Renato Sanches, obiettivo dichiarato come sostituto di Kessie, c’è stato un clamoroso sorpasso del PSG. Mentre per Botman, difensore del Lille inseguito da gennaio, si stanno muovendo diverse squadre tra cui, soprattutto, il Newcastle.

Il momento delicato del Milan sta frenando le ambizioni di società, squadra e tifosi. L’obiettivo delle parti è sicuramente trovare un compromesso per poter dare inizio ufficialmente alla stagione 2022/2023. I rossoneri devono difendere il tricolore sul petto e non possono permettersi di perdere tempo.