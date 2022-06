Disastro al Milan, tre club lo vogliono in Premier League: costa 50 milioni!

Il Milan guarda interessato il futuro di Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano, mai veramente convincente a Milano, è esploso nel corso dei due anni passati al Lione e ora ha attirato le attenzioni di tanti club di Premier League. Dopo un complicato approccio con il calcio europeo, il numero 10 dell’Olympique sembra aver trovato il giusto feeling con il Vecchio Continente.

Paquetà Lione Milan

L’ex Flamengo ha vinto nell’ultima stagione il premio di miglior giocatore straniero della Ligue 1, mettendo a segno nove gol stagionali tra campionato ed Europa League. Su di lui ora hanno messo gli occhi il Newcastle, l’Arsenal e il Tottenham, come riportato dal giornale inglese Football London.

La squadra di Antonio Conte si è iscritta per ultima alla corsa che porta al talento brasiliano, ma la valutazione del Lione ha spaventato gli Spurs. I francesi chiedono infatti non meno di 50 milioni di euro per privarsi del loro fantasista. In tutto questo il Milan spera in un’asta al rialzo, forte del possesso del 15% sulla futura rivendita del proprio giocatore.