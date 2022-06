Rinnovi Maldini e Massara, il presidente Scaroni esce allo scoperto!

Tutto il mondo rossonero aspetta, con ansia, i rinnovi di Maldini e Massara. Ormai manca sempre meno alla scadere naturale del loro contratto: se la firma non dovesse arrivare entro oggi o domani, Maldini e Massara non rientreranno più nella dirigenza rossonera.

Intercettato nella sede del Milan, il presidente Scaroni ha riferito alcune parole proprio sulla questione che sta tenendo sulle spine tutti i tifosi rossoneri.

Maldini Massara rinnovo

Come riporta Nicolò Schira, Scaroni avrebbe pronunciato le seguenti parole: “Sono molto confidente sui rinnovi di Maldini e Massara”.

Sembra essere dunque solo questione di momenti prima di vedere i due dirigenti rinnovare con il Milan. In tarda mattinata sia Maldini che Massara avrebbero ricevuto i nuovi contratti dalla società, mancherebbe solo la loro firma. L’accordo sarà per entrambi fino al 2024, con opzione per il 2025.

Si tratta di un passo fondamentale per il Milan, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Fino ad oggi molte trattative sono state frenate o addirittura sfumate per la situazione legata ai loro rinnovi.