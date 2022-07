Calciomercato Milan, dalla Francia: un club fa sul serio per Bakayoko

Il futuro di Tiémoué Bakayoko è sempre più incerto. Di proprietà del Chelsea, ma in prestito biennale al Milan, il giocatore non rientra nei piani di Mister Pioli. Dopo una prima felice esperienza nella sponda rossonera di Milano, il giocatore era tornato la scorsa stagione per rilanciarsi.

Stando a quanto riporta L’Equipe, il Milan potrebbe quindi interrompere il prestito biennale di Tiemoue Bakayoko dopo l’ultima deludente stagione. Il centrocampista classe 1994, esploso nel Monaco, è ad un bivio della sua carriera.

Bakayoko Milan Valencia

Secondo il quotidiano francese il centrocampista, di proprietà del Chelsea fino al 2024, interessa molto al Valencia di Rino Gattuso. Proprio con l’allenatore italiano, il centrocampista francese ha fatto forse la sua migliore stagione della carriera.

Andando in Spagna, quindi, Bakayoko ritroverebbe fiducia e, soprattutto, minuti in campo. Il club spagnolo non ha ancora tentato l’affondo, ma un’offerta potrebbe arrivare da un momento all’altro. In quel caso, si interromperebbe il prestito biennale al Milan e il centrocampista francese si trasferirebbe dal Chelsea al Valencia.

Alessio Dambra