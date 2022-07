Compagnoni non ha dubbi su Origi: “Un giocatore lo aiuterà tanto al Milan!”

Il giornalista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, ha commentato l’acquisto di Divock Origi. Il telecronista ha sottolineato la possibile importanza di Zlatan Ibrahimovic per la crescita del centravanti belga.

Queste le sue dichiarazioni:

“Zlatan Ibrahimovic può aiutare molto Origi, come ad esempio ha fatto anche con Leao in questi anni. In Francia Origi veniva visto come un grande attaccante, al Liverpool non ha fatto male, ma forse non ha fatto il salto di qualità che tutti si aspettavano. Ora però può riuscirci in Italia con il Milan.”

In carriera Origi può vantare 171 presenze con la maglia del Liverpool, nelle quali ha siglato 41 gol e 18 assist tra Premier League, Champions League, Europa League e coppe nazionali. In precedenza tra le fila Lille aveva realizzato 16 reti in 89 match.

Nelle ultime due stagioni è stato chiamato in causa in poche circostanze ed ora al Milan è alla ricerca di maggiori opportunità. La presenza del campione svedese potrebbe giovare alla crescita del classe 1995, così come accaduto a Rafael Leao.