Di Marzio in diretta: “La mossa del Milan per De Ketelaere!”

Ormai da settimane si parla di un grande apprezzamento del Milan per Charles De Ketelaere. Finora, però, non erano mai arrivate offerte ufficiali da parte del club rossonero al Bruges per il giovane trequartista belga.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’Originale, però, qualcosa è cambiato. Il Milan infatti ha presentato una prima offerta alla squadra belga. De Ketelaere, adesso, è diventato un obiettivo concreto:

“Il Milan ha fatto una prima offerta per De Ketelaere. Con il rinnovo di contratto Maldini e Massara sono passati all’attacco. Prima offerta da 20 milioni di euro più bonus per il talento del Bruges, che però vuole molto di più anche perché c’è una grande concorrenza estera di squadre che vogliono De Ketelaere, soprattutto dalla Premier League. Ma è un segnale di come il Milan voglia fare davvero sul serio per il giocatore belga. Questo non esclude il discorso Ziyech per il quale i contatti vanno avanti”

A proposito dell’esterno del Chelsea, Di Marzio ha aggiunto: “Il Milan sta andando avanti con l’operazione Ziyech, forse anche a titolo definitivo. Si sta lavorando con il Chelsea per trovare la formula giusta. Il giocatore ha dato piena disponibilità per diventare un nuovo giocatore del Milan, quindi ora è una questione tra i due club per trovare la quadra giusta. Il Milan ha una priorità: più del centrocampista, più del difensore centrale, vuole prendere almeno un giocatore offensivo, e i due nomi più caldi al momento sono proprio quelli di De Ketelaere e Ziyech“.