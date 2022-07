Sei qui: Home » News » Pazzesco Milan, nuova offerta per Renato Sanches: superato il PSG! I dettagli

Restano in sospeso, ma non sono finiti nel dimenticatoio, gli obiettivi di mercato del Milan che, reduce dalla vittoria dello scudetto nella stagione scorsa e in pieno ritiro, ha voglia di rimettersi subito all’opera.

“Nel calcio è più difficile restare dove sei che arrivare” ha detto Olivier Giroud qualche giorno fa durante la presentazione alla stampa del suo libro “Crederci sempre“, perché di fatto c’è la consapevolezza che, all’alba di un nuovo campionato, la competizione con le altre squadre sarà ancora più sentita.

SANCHES NEL MIRINO

Come noto ormai da tempo, in mezzo al campo i rossoneri hanno messo nel mirino Renato Sanches, giocatore del Lille per cui, solo qualche settimana fa, il trasferimento a Milano sembrava essere un’operazione ormai chiusa e definita.

Renato Sanches Milan Calciomercato

In realtà, però, gli scenari di mercato si evolvono continuamente, ed ecco che Maldini e Massara si ritrovano, ancora oggi, a dover fare i conti con qualche nodo da sciogliere sulle cifre.

L’OFFERTA

Stando a quanto riportato dal quotidiano L’Équipe, il Milan pare abbia presentato una nuova offerta al club francese, da 15 milioni di euro.

Sul centrocampista, da settimane, c’è anche il Paris Saint-Germain, che però non avrebbe intenzione di superare i 10 milioni per l’acquisto del portoghese.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per una possibile svolta nella trattativa.

Gabriella Ricci