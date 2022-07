Milan-Renato Sanches, si riapre tutto con i rossoneri? La notizia!

Il calciomercato si sta intensificando sempre di più dopo i rinnovi di Maldini e Massara. I rossoneri, inoltre, hanno iniziato il raduno a Milanello, anche se mancano ancora diversi giocatori. Intanto, è ufficiale Origi e Zlatan Ibrahimovic ha trovato l’accordo per il rinnovo a circa 1 milione e mezzo di euro più bonus, come è stato riportato da Gianluca Di Marzio. Lo stesso giornalista di Sky Sport, ieri ha raccontato di una riapertura della trattativa per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, infatti, sembrava molto vicino al PSG.

Milan Renato Sanches PSG

La chiusura tra il centrocampista del Lille e i parigini, però, non c’è ancora stata. Per questo motivo, il Milan spera ancora di poterlo portare a Milanello. I rossoneri, però, vorrebbero un abbassamento delle pretese del giocatore.

Inoltre, il PSG sta pensando ai tanti esuberi da fare in questo momento, come ha anche raccontato il nuovo allenatore, Christophe Galtier. L’occasione, quindi, è ghiotta anche se superare la concorrenza del Paris Saint-Germain non è mai facile.