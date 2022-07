Milan, svelati i numeri di maglia di Adli e Pobega!

Dopo una lunga attesa e dopo diverse ipotesi fatte dai tifosi sono stati rivelati dal Milan, attraverso i propri canali social, i numeri di maglia di Tommaso Pobega e Yacine Adli: i due indosseranno rispettivamente la maglia numero 32 e 7, con il francese sostituirà dunque il vecchio sette, Castillejo, andato via dal Milan ufficialmente qualche giorno fa.

Entrambi i numeri faranno il proprio esordio questa sera nell’amichevole in Germania contro il Colonia. Infatti, il Diavolo tra poco più di due ore scenderà in campo per la secondo volta in questa stagione dopo avere vinto con il Lemine per 3-0 a Milanello. Resta da capire ancora se entrambi partiranno dal 1′ minuto o meno. La volotnà del club è quella di puntare molto su questi due giovani di grande prospettiva.

Adli

Nella scorsa stagione Pobega ha vissuto degli alti e bassi nell’esperienza al Torino di Ivan Juric, mentre Adli, come dichiarato da lui stesso, non ha passato momenti facili con la maglia del Bordeaux in Francia finendo per retrocedere.

Per il resto, oggi non saranno presenti tutti i giocatori rossoneri. Molti di loro sono rientrati ieri dalle vacanze e faranno qualche giorno di preparazione a Milanello. Anche Simon Kjaer è rimasto in Italia per svolgere una preparazione individuale per recuperare del tutto dall’infortunio.