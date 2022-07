Sei qui: Home » News » Il Napoli può anticipare il Milan: contatti per un acquisto del PSG

Continuano senza sosta le ricerche di mercato del Milan, che in vista della prossima stagione vuole puntellare tutti i reparti della rosa, per renderla ancora più competitiva dopo la conquista dello scudetto.

Dopo l’operazione Botman sfumata, ormai da diverso tempo, i rossoneri si sono guardati intorno, per vagliare diverse alternative all’olandese in difesa.

Tra i profili valutati compare anche Abdou Diallo, soluzione low cost proveniente dal Paris Saint-Germain, e che tra l’altro pare non sia partito per la tournée giapponese con il club, in accordo con il ds Luis Campos.

GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della trasmissione Calciomercato: L’originale è intervenuto l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha svelato le ultime proprio sul senegalese e sull’interesse vivo del Napoli, che starebbe pensando proprio a Diallo come alternativa a Kim per la retroguardia, mettendo così i bastoni tra le ruote al Milan.

Calciomercato Milan Diallo

“Il Napoli sta facendo di tutto per prendere Kim, che è un obiettivo ormai da mesi degli azzurri, ma non sarà facile, ed ecco perché c’è un nome su cui sta lavorando in parallelo. Il piano porta a Parigi e a Abdou Diallo” ha detto Di Marzio.

“Il Napoli è molto forte, ha avuto contatti con il PSG – ha aggiunto – e sta trattando con il giocatore per l’ingaggio. Dovrà fare uno sforzo, ma Diallo sta recuperando terreno“.

Gabriella Ricci