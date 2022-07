Occhi su un centrocampista della Roma, c’è anche la Juventus: la notizia

Dopo la partenza di Franck Kessie – destinazione Barcellona – il Milan è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Con Renato Sanches, obiettivo numero uno, ancora in fase di stallo i rossoneri starebbero cercando delle alternative.

Come riportato da Il Messaggero Maldini e Massara avrebbero messo gli occhi su Bryan Cristante della Roma. Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno. Tra giovanili e prima squadra il centrocampista giallorosso ha infatti militato nel Milan dal 2009 al 2014.

Bryan Cristante Roma

Nell’estate del 2014 venne poi ceduto al Benfica, per poi fare ritorno in Italia con le maglie di Palermo e Pescara. La parentesi all’Atalanta fu quella della sua esplosione definitiva, finendo per consacrarsi con la Roma dove nell’ultima stagione con Josè Mourinho in panchina è riuscito a trovare spazio nel ruolo di mediano.

Cristante, in scadenza di contratto nel 2024, sarebbe seguito anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri, in cerca di un mediano d’impostazione. Potrebbe quindi profilarsi una nuova sfida di mercato tra rossoneri e bianconeri, con la Roma che non è però intenzionata a privarsi facilmente del classe 1995.