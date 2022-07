“C’è il sì del calciatore”, calciomercato Milan: si avvicina al nuovo acquisto!

Il Milan si muove incessantemente sul mercato per piazzare nuovi colpi in vista della prossima stagione, quando l’obiettivo sarà confermare e migliorare quanto fatto in quella che si è da poco conclusa.

A tal proposito, sulla trequarti i nomi caldi del momento sono quelli di Charle De Ketelaere del Club Bruges e Hakim Ziyech, in forza al Chelsea.

IL COMMENTO

Sulla questione è intervenuto a Sky Sport Luca Marchetti, che ha rivelato aggiornamenti interessanti sulla pista che porta al centrocampista belga: “Il Milan porterà avanti le trattative in contemporanea, ma ne prenderà uno solo. I rossoneri stanno adottando la strategia dell’incassare prima il sì del giocatore, e in questo momento ha in mano quello di De Ketelaere, perché giocherà in Champions League, perché è il Milan e perché è campione d’Italia“.

De Ketelaere Milan Calciomercato

“ZIyech oggi è stato ufficialmente messo sul mercato dal Chelsea – ha poi detto sul calciatore marocchino – e il Milan questo già lo sapeva, ma bisognerà capire come far tornare conti e formule. È tutto un problema di numeri alla fine: in un caso c’è un cartellino alto con stipendio basso, dall’altro c’è un cartellino molto basso con uno stipendio molto alto“.

Gabriella Ricci