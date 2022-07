Sei qui: Home » News » Milan, individuato un nome nuovo per la difesa: arriva dalla Premier?

Nella giornata di ieri il Milan ha fatto qualche passo avanti nella trattativa per Charles De Ketelaere, incontrando direttamente gli agenti del giocatore. Si punta sulla volontà del calciatore di vestire la maglia rossonera, più prestigiosa rispetto a quella del Leeds. Gli inglesi sarebbero in vantaggio sull’offerta (30 milioni circa), ragion per cui Maldini e Massara stanno lavorando soprattutto sull’intesa col centrocampista belga. Oltre al gioiello del Club Brugge, si monitorano altre piste riguardanti diverse zone del campo. Tra i profili nuovi segnati sul taccuino del Diavolo ci sarebbe Japhet Tanganga, difensore centrale (all’occorrenza terzino) del Tottenham.

Tanganga Milan calciomercato

Il nazionale inglese, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, più precisamente Valentino Della Casa (Redazione Di Marzio), ha voglia di rimettersi in gioco a causa dello scarso impiego della scorsa stagione, complice l’infortunio subìto al ginocchio. Le 11 presenze collezionate in Premier sembrano aver convinto in parte la società di Milanello che starebbe valutando la possibilità di acquistarlo.

Il giocatore classe ’99 partirebbe dietro nelle gerarchie di Stefano Pioli, con gli inamovibili Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, colonne portanti della difesa dei Campioni d’Italia. Recuperato Simon Kjaer, il calciatore degli Spurs troverebbe una concorrenza agguerrita, tale da spronarlo a conquistarsi le grazie dell’allenatore e ritagliarsi un ruolo importante nel Milan del futuro.

Elio Granito