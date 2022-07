ULTIM’ORA Milan: ceduto in Liga, accordo totale

Ultim’ora riportata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Samu Castillejo andrà al Valencia e lascerà il Milan dopo essere arrivato ad agosto del 2018 in rossonero dal Villareal per poco più di 21 milioni di euro. Questa mattina il calciatore nato a Malaga ha svolto il suo ultimo allenamento a Milanello e questa sera partirà direzione Spagna.

Un’uscita che può (finalmente, ndr) sbloccare le trattative anche sul fronte entrate. Infatti, Maldini e Massara sono a lavoro per Hakim Ziyech nel ruolo di esterno destro. Un colpo internazionale che farebbe sognare i tifosi milanisti e porterebbe ancora più visibilità all’intero campionato italiano.

Castillejo

Spesso Castillejo è stato oggetto di critica da parte dei tifosi milanisti a causa di alcuni suoi limiti tecnici abbastanza evidenti in campo. Ma bisogna dare anche merito ad un giocatore che ha sempre dato tutto per questa maglia, come sempre affermato anche dallo stesso mister Pioli che lo consolò anche a fine gara di Milan-Verona della scorsa stagione, quando scoppiò in un pianto liberatorio.

Da svelare ancora i dettagli dell’operazione, ma dietro a quest’ultima c’è la mano di Rino Gattuso. L’ex allenatore del Milan aveva già allenato proprio in rossonero lo spagnolo e ha voluto fortemente che il suo nuovo club lo portasse a Valencia.