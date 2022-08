Bennacer: “Sto lavorando molto su un aspetto. Leader? È cosi che diventi il migliore”

Il Milan si appresta a scendere in campo contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Per i rossoneri la possibilità di tornare a vincere dopo il pari contro l’Atalanta di Gasperini. Per la prima volta si vedrà dal primo minuto il debutto di De Ketelaere e il ritorno in campo di Oliver Giroud.

A presentare la sfida ai microfoni di Sky Sport è stato il centrocampista Ismael Bennacer

Bennacer, Milan, Intervista

Di seguito le parole del centrocampista rossonero:

“Personalmente insieme alla squadra cerchiamo di fare meglio ogni settimana in ogni partita. Penso che io debba fare il più possibile sul campo, lavoro tanto per questo”.

Inoltre ai microfoni di Dazn ha parlato anche della sua leadership. Le sue parole:

“Provo nella mia carriera ad essere un leader: è così che provi a diventare il migliore possibile”

Dunque il Milan ha la possibilità di scavalcare l’Inter in classifica, reduce dalla sconfitta contro la Lazio, e agguantare la classifica momentaneamente occupata da Torino e Lazio