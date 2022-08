Sei qui: Home » Copertina » Calciomercato Milan, non solo Lokonga: spuntano due nomi per il centrocampo!

Sabato pomeriggio il Milan scenderà finalmente in campo contro l’Udinese per inaugurare la nuova stagione di Serie A 2022/2023, e nel frattempo Maldini e Massara non interrompono la ricerca al rinforzo giusto per la mediana di Stefano Pioli.

Le ultime voci di mercato vedevano vicino un possibile ritorno di Franck Kessiè al Milan dopo i problemi sorti con il tesseramento al Barcellona, ma l’ivoriano non rientra assolutamente negli obiettivi del club rossonero soprattutto dopo la lunga trattativa per il rinnovo.

La priorità della nuova gestione sarà quella di continuare il lavoro iniziato qualche anno fa con il fondo Elliot, ovvero continuare a ringiovanire la rosa cercando di mantenere sempre un livello alto.

Due dei nomi che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbero rispettare le aspettative della nuova proprietà rossonera sono Raphael Onyedika e Jean Onana, oltre alla pista che porterebbe a Sambi Lokonga dell’Arsenal ancora non tramontata del tutto.

Il primo, centrocampista classe 2001 in forza al Midtjylland, rappresenta il profilo ideale per la dirigenza sia per caratteristiche tecniche che per prezzo.

Il secondo, invece, attualmente al Bordeaux – retrocesso in terza divisione dopo l’ultima stagione – sarebbe la sua prima alternativa.

Più difficile arrivare a Sambi Lokonga in quanto l’Arsenal manca di alternative in mezzo al campo e la richiesta economica dei Gunners potrebbe risultare più alta del previsto.