Calciomercato Milan, svolta per Onyedika: la decisione

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, che ha lasciato l’amaro in bocca per i due punti persi nonostante la partita in trasferta contro un avversario di livello, il Milan è tornato ancora con più decisione sul mercato per regalare gli ultimi colpi a Stefano Pioli in questa fase finale del calciomercato.

Gli obiettivi di Paolo Maldini e Frederic Massara sono rimasti sempre gli stessi, ovvero il difensore centrale ed il centrocampista, che dovrebbero andare a sostituire, quantomeno a livello numerico, gli addii di Alessio Romagnoli e Franck Kessié.

Per quanto riguarda la mediana, soprattutto in seguito all’infortunio accusato due giorni fa da Rade Krunic, che dovrà restare ai box per circa un mese, il nome accostato con maggior insistenza ai rossoneri è stato senza dubbio quello di Raphael Onyedika.

Onyedika, calciomercato, Milan

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, però, il Milan avrebbe, momentaneamente, abbandonato la pista che porta al nigeriano classe 2001 a causa delle elevate richieste della dirigenza del Midtjylland.