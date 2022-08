DAZN, la Lega Serie A accusa: “Danno irreparabile!”

DAZN, nota piattaforma di streaming che, per il secondo anno consecutivo, trasmetterà il campionato di Serie A in esclusiva, ieri sera ha causato un grosso disservizio. Infatti, l’app di DAZN ha avuto dei problemi di accesso.

Il messaggio che è spuntato agli abbonati è stato: “Qualcosa non ha funzionato. Siamo spiacenti, si è verificato un errore su DAZN. Riprova.“

Insomma, con le gare ancora in corso non è il massimo per gli abbonati DAZN che pagano diverse decine di euro per guardare la Serie A TIM.

DAZN Serie A

La Lega Serie A ha chiesto alla piattaforma streaming di risolvere entro le 16 il problema. Lo riferisce ANSA, che sottolinea come la Lega abbia parlato di pregiudizio e danno irreparabile.

Chiedendo come “intende porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti“.

“Questo in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti“.

Vittorio Assenza