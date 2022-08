Importante novità della Lega Serie A: partirà dalla prima giornata!

La Lega Serie A in accordo con AdPlay Media Holding, realtà composta da società specializzate in digital transformation per il business Media, distribuirà contenuti multimediali proprietari di varia natura, tra i quali gli highlights di tutte le partite della Serie A TIM, dei match di Coppa Italia Frecciarossa e della EA SPORTS Supercup per le prossime due stagioni sportive (2022/2023 e 2023/2024).

L’intesa è biennale. Gli highlights saranno disponibili dopo 3 ore dal termine delle gare, per gli 8 giorni a seguire, in modo gratuito dal 13 agosto.

LE PAROLE DI DE SIERVO

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha così commentato: “L’accordo con AdPlay ci permette di essere sempre più vicini ai nostri tifosi. Grazie a questa nuova partnership tutti gli appassionati potranno vedere a costo zero sul proprio sito internet preferito tutti gli highlight delle nostre competizioni.

Oramai da oltre un anno la Lega Serie A è diventata una media company. Oltre a produrre partite crea costantemente anche altri contenuti 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno, che consentono di mantenere viva la relazione con i tifosi, il vero patrimonio della Serie A”.

La nuova piattaforma verrà distribuita tramite il Video Player proprietario sviluppato dalla stessa AdPlay, sia tramite App per Smart TV sia all’interno di una sezione dedicata del sito highlights.legaseriea.it che sarà implementata e gestita sempre dalla società incaricata del progetto.

Totalmente gratuita per i fruitori finali, la piattaforma consentirà quindi di accedere ai contenuti della Lega Serie A da TV connesse, smartphone, tablet e PC già a partire dalle primissime giornate di Campionato, in partenza il prossimo 13 agosto 2022.