L’ex allenatore non ha dubbi: “Il mio Milan? La squadra migliore di sempre!

Arrigo Sacchi, leggenda del Milan, riceverà il Premio Presidente Uefa 2022 a Istanbul, in occasione dei sorteggi per l’edizione 2022/2023 di Champions League. L’ex allenatore italiano verrà premiato da Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, che lo ha scelto come vincitore di uno dei premi individuali tra i più ambiti nel calcio europeo.

Ecc0o le dichiarazioni di Sacchi alla Gazzetta dello Sport:

“Credevo in un calcio di valori e di persone, un calcio collettivo. Al Milan per la prima volta trovai campioni. Io volevo gente non affermata. Furono diffidenti, ma bravissimi, non prevenuti. Per France Football e per l’Uefa siamo il primo club (di tutti i tempi, ndr), non l’ho detto io. Quando firmai al Milan, Berlusconi mi disse; “Dobbiamo essere campioni del mondo”. Siamo andati oltre il sogno. Ancelotti mi ha confessato di non aver capito la grandezza di quello che stavamo facendo. Se per questo, neanch’io”.