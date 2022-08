Mercato Milan, assalto al nuovo attaccante: duello con la Juve

Seppur nelle ultime ore, il Milan ha centralizzato il suo focus sull’arrivo di un nuovo mediano, le occasioni in attacco non passano inosservate agli occhi di Maldini e Massara. Dall’Inghilterra riportano infatti, come un calciatore in uscita dal Chelsea interessa a diverse squadre del nostre campionato su tutte la Juventus e proprio il Milan di Stefano Pioli.

Mercato Milan Pulisic

Si tratta di Christian Pulisic, esterno d’attacco statunitense, ex Borussia Dortmund, da tempo indicato dagli addetti come uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, il giocatore, poco considerato da Tuchel nelle prime gare stagionali dei londinesi, sarebbe attratto dalla possibilità di giocare in Serie A. Il Milan sarebbe disposto a trattare su una base di prestito con diritto di riscatto, e potrebbe rappresentare una vera e propria occasione last minute sul mercato. Su Pulisic ci sarebbe anche il Newcastle, pronto ad offrire 40 milioni cash. Al momento pero il club inglese non godrebbe della preferenza dell’americano.