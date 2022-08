Centrocampo Milan, torna di moda il giocatore: la richiesta del club di Serie A

Sembrerebbe ormai tramontata la pista Renato Sanches per il Milan. Il club rossonero è quindi chiamato a trovare un nuovo obiettivo per il centrocampo di mister Stefano Pioli.

Il tecnico parmense, nella stagione 2022/2023 non avrà più Franck Kessié in quel ruolo ma potrà contare su Tommaso Pobega rientrato dal prestito al Torino. Al momento la titolarità è senza dubbio nelle mani di Tonali e Bennacer.

Davide Frattesi Calciomercato

Tra i profili utili per il centrocampo sarebbe tornato in voga quello di Davide Frattesi del Sassuolo. Sul giocatore azzurro non c’è più l’interesse della Roma che avrebbe praticamente chiuso la trattativa per Wijnaldium.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Sassuolo vorrebbe una cifra vicina ai 30 milioni di euro per lasciar partire il classe 1999. Una somma che potrebbe essere fuori dalla portata del Milan. Infatti Maldini e Massara sono reduci dal colpo De Ketelaere, che ha portato la società meneghina ad effettuare un importante esborso economico. La situazione legata alla mediana sembrerebbe destinata a rimanere in una fase di stallo per i prossimi giorni.