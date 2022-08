Calciomercato Milan, il piano di Maldini sul futuro di Lazetic

A distanza di due settimane dall’esordio del Milan in campionato contro l’Udinese, i rossoneri si trovano un po’ indietro sul calciomercato a causa della trattativa infinita con il Club Brugge per Charles De Ketelaere.

Per Paolo Maldini, adesso, sarà una corsa contro il tempo per raggiungere le pretendenti al tricolore, che hanno messo a segno colpi parecchio importanti. Prima di tutto, i rossoneri chiuderanno il difensore centrale che, escluse sorprese, sarà Japhet Tanganga. Raffreddata la pista per Evan Ndicka.

Marko Lazetic Milan

Nel frattempo, la Gazzetta dello Sport ha spiegato che Marko Lazetic molto probabilmente sarà ceduto in prestito. Il serbo, è arrivato a Milano con aspettative a dir poco esagerate. Dopo uno spezzone di gara nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, l’ex Stella Rossa ha collezionato una manciata di presenze nel campionato Primavera (5 presenze – 0 gol – 1 assist).

Dopo un europeo under 19 ottimo, è arrivata qualche presenza nel pre-campionato dei rossoneri, dove ieri contro il Marsiglia è andato vicino alla sua prima gioia con la maglia del Milan. Il serbo ha diverse richieste anche dalla Serie A per il prestito.

