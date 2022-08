Milan, Tonali: “Lo feci per farmi riscattare, fu la cosa giusta!”

Intervenuto in esclusiva sul settimanale “Sette” del Corriere della Sera, Sandro Tonali ha commentato la sua scelta di tornare al Milan con uno stipendio dimezzato dopo l’annata in prestito che non aveva portato i frutti desiderati.

LE DICHIARAZIONI

“Abbassarmi l’ingaggio? Era la cosa giusta da fare. Il salto di qualità credo sia stata una cosa naturale: per un giocatore essere di proprietà è sempre diverso dell’essere in prestito. Non è la cosa a cui pensi andando a dormire, ma è quel particolare che da solo conta poco, però sommato ad altri fa la differenza. Se giochi male e sei in prestito magari ti preoccupi che non ti riscatteranno“.

Tonali Milan Parole

LA CRESCITA DI TONALI

Messi a confronto, i dati delle due stagioni in rossonero di Sandro Tonali sembrano appartenere a due giocatori differenti, e invece non è così: