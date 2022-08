Pioli: “Oggi tante cose positive, Rebic fortissimo. Dobbiamo migliorare su un aspetto!”

Inizia benissimo il nuovo campionato dei Campioni d’Italia che vincono contro l’Udinese di Sottil per 4 a 2. Ottima partita di Theo Hernandez e Rebic, autore di una doppietta. Primi minuti anche per il nuovo acquisto rossonero De Ketelaere.

A commentare la partita, nel post, è stato mister Stefano Pioli ai microfoni di Dazn.

Milan, Udinese

Di seguito le sue parole:

“Non c’è piaciuto sicuramente di prendere gol dopo poco come a Vicenza. Dobbiamo iniziare meglio le partite. Poi abbiamo fatto 30′ di gran calcio, affrontando un avversario pericoloso e fisico. Dobbiamo fare meglio, ma ci portiamo via cose positive.

Rebic? Ci aiuta tanto. Sa muoversi, sa legare il gioco, va in profondità. Ha tutto per essere importante, lo sa lui e lo so io. Ha cominciato bene, siamo contenti, ma le prestazioni degli attaccanti si giudicano non solo per i gol. Ha lavorato tanto senza palla, complimenti”.

Su Brahim Diaz: “A Brahim chiediamo di essere presente dentro l’area, di essere efficace negli assist. Oggi ha segnato e fatto segnare, lui come altri ha giocato con leggerezza troppi palloni in mezzo. Dobbiamo lavorare su questo, ma la volontà, l’energia e l’intensità nel crederci c’è stata. I difetti ci faranno lavorare ancora meglio”.

“Abbiamo preso 2 gol su palla inattiva, anche il secondo da rimessa laterale. Bisogna lavorare meglio. Quando lavoriamo bene davanti anche i difensori sono favoriti, abbiamo difensori che possono stare più alti. A volte sembriamo più attenti e intensi quando siamo alti rispetto a quando siamo vicini all’area, è un errore da curare. Più lavoro e attenzione domenica ci sarà l’Atalanta”.

Debutto di De Ketelaere: “Impressioni positive, è un ragazzo intelligente e si vede in campo. La sua condizione non è la migliore ma tutti questi spezzoni lo stanno aiutando. Noi cerchiamo di riempire le linee con più giocatori, lui magari sapeva farlo da solo. Sul suo potenziale non ci sono dubbi, bisogna però dargli tempo”

L’ottima condizione fisica del Milan: “Abbiamo fatto gli stessi carichi dello scorso anno. È importante essere pronti subito. Ci alleniamo con intensità, dal 4 luglio abbiamo lavorato tutti con grande voglia, ma è anche il modo di giocare che ti porta ad un tipo di prestazione, soprattutto mentale. I ragazzi sanno che dobbiamo correre tanto, se lo facciamo possiamo dominare meglio la partita e sentirci più forti degli avversari”.

Sul coro ‘Pioli is on fire’: “Spero proseguano nel cantarlo a lungo. L’importante era tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo ora lavorare, cercare di essere il più perfetti possibile”.