Entusiasmo alle stelle per Milan-Udinese: boom di tifosi attesi allo stadio

Manca poco all’inizio della nuova stagione, in cui il Milan sarà chiamato a difendere il titolo di campione d’Italia.

Stefano Pioli non ha nascosto l’ambizione dei rossoneri di rivincere il campionato, affermando come il progetto di crescita del club sia soltanto all’inizio.

Foto: Getty Milan Udinese tifosi stadio

I rossoneri si presenteranno ai nastri di partenza con i nuovi innesti: Adli, Origi e Charles De Ketelaere, ma il mercato del Milan non si è ancora concluso.

Maldini e Massara sono a lavoro per un difensore (ballottaggio tra Diallo e Tanganga), un centrocampista (non si molla la pista Renato Sanches) e, qualora dovesse esserci l’opportunità per un altro colpo volto a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

Entusiasmo alle stelle tra i tifosi rossoneri che, come lo scorso anno, non faranno mancare di certo il loro supporto alla squadra.

A tal proposito, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in vista della prima gara di campionato contro l’Udinese, sono attesi a San Siro 70 mila tifosi rossoneri.

Subito un bagno di folla per i campioni d’Italia.