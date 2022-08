Sei qui: Home » News » Pioli può sorridere: arriva una grande notizia per il Milan!

Un inizio col botto è stato quello di ieri del Milan a San Siro, dove si è imposto per 4-2 sull’Udinese nella sfida che ha di fatto inaugurato il nuovo campionato.

L’obiettivo dei rossoneri, reduci dalla vittoria dello scudetto dopo il lungo testa a testa con l’Inter della passata stagione, è quello di fare sempre meglio, consapevoli della competizione con le avversarie nonché dirette concorrenti al tricolore, che si sono rinforzate molto in questa sessione di calciomercato.

“Abbiamo fatto gli stessi carichi dello scorso anno. È importante essere pronti subito. Ci alleniamo con intensità, dal 4 luglio abbiamo lavorato tutti con grande voglia, ma è anche il modo di giocare che ti porta ad un tipo di prestazione, soprattutto mentale. I ragazzi sanno che dobbiamo correre tanto, se lo facciamo possiamo dominare meglio la partita e sentirci più forti degli avversari” ha detto il tecnico Stefano Pioli subito dopo il termine della gara, aggiungendo poi che la squadra si porta via cose positive, ma può e deve fare meglio.

Tonali Infortunio Milan

LE CONDIZIONI DI TONALI

Dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole pre campionato contro il Vicenza, il centrocampista Sandro Tonali è stato costretto a saltare la partita contro l’Udinese, ma dal reparto infermeria arrivano ottime notizie per la squadra.

Come riporta la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, il giocatore ha svolto oggi un lavoro personalizzato sul campo, perché l’obiettivo è quello di rientrare per il prossimo match in programma, quello di domenica a Bergamo contro l’Atalanta.

Gabriella Ricci