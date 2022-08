Sei qui: Home » Champions League » Quanto vale la Champions per il Milan? Il confronto con Inter e Juventus!

La Serie A è finalmente partita e con essa anche la nuova stagione. Nuova stagione vuol dire anche coppe europee e i rossoneri prenderanno parte alla più importante tra le competizioni per club: la Champions League.

Il primo posto, con vittoria dello scudetto, della passata stagione ha permesso al Milan la qualificazione di diritto ai gironi di questa edizione della competizione, a fare compagnia agli uomini di Stefano Pioli ci saranno i cugini dell’Inter, il Napoli e la Juventus di Max Allegri.

La Champions però, per le società non è sinonimo solo di prestigio ma anche di entrate sicure. Quanto hanno incassato le italiane per essersi qualificate?

Milan-Liverpool-Champions League

Sul gradino più alto del podio, a comandare la classifica troviamo la Juventus che da questa partecipazione ha già incassato 50 milioni di euro. Al secondo posto, distante 10 milioni, troviamo il Napoli di Luciano Spalletti, arrivati terzi la scorsa stagione. Milan e Inter si contendono il gradino più basso del podio con i rossoneri che andranno però a guadagnare poco più della compagine rivale.

Sono 37.2 i milioni riservati alla squadra di Mister Pioli, contro i 36.4 guadagnati dai nerazzurri.

La tanto agognata vittoria finale frutterebbe ben 100 milioni al club che riuscirà nell’impresa.