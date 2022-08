Caciomercato Milan, resiste la pista Renato Sanches: ultimatum al PSG

Dopo aver ultimato le ultime pratiche per l’arrivo di Charles De Ketelaere in maglia rossonera, Maldini e Massara preparano gli ultimi colpi in entrata per perfezionare la squadra.

Sulla trequarti difficilmente verrà accostato un nuovo innesto al belga, mentre per la mediana e la difesa la situazione sembra leggermente diversa.

Il Milan, infatti, è alla ricerca di due nomi – uno per reparto – che possano alternarsi con Bennacer e Pobega a centrocampo, e Kjaer e Kalulu in difesa.

Renato Sanches Milan PSG

Nell’edizione odierna ci ha pensato Sportmediaset a fare il punto della situazione sul mercato rossonero.

LE PAROLE DI RAIMONDI

“Renato Sanches ha dato un tempo limite al PSG e se non faranno delle uscite, lui non potrà approdare a Parigi. Dunque, entro una settimana si deciderà il suo futuro. Se non arriverà la chiamata decisiva dai dirigenti del PSG, chiuderà con il Milan. Speranze ancora vive. Poi la difesa, con Tanganga che è stato superato da Diallo nelle preferenze del Milan perché il Tottenham continua a chiedere l’obbligo di riscatto. Diallo del PSG può giocare anche terzino a sinistra dato che è mancino“.