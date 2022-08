Parla Romagnoli, l’ex capitano del Milan tira una stoccata a Pioli

Alessio Romagnoli, ormai ex difensore e capitano del Milan, passato alla Lazio di Maurizio Sarri in questa sessione di calciomercato estiva, ha tirato una stoccata alla sua ex squadra.

Il difensore è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

”Un gioco più tattico. Con Pioli c’era più uno contro uno a tutto campo, qui c’è un gioco diverso, più adatto a me e che mi piace di più”.

Parole pesanti dopo un addio frutto anche della perdita del ruolo di titolare intoccabile della squadra rossonera.

Romagnoli Milan stoccata

Infatti nelle ultime due stagioni sia Fikayo Tomori, Simon Kjaer e in special modo in questa ultima stagione Pierre Kalulu sono riusciti a prendere il suo posto da titolare nella difesa di Stefano Pioli.

Alessio Romagnoli col Milan aveva collezionato 247 presenze tra l’agosto 2015, quando venne acquistato dai rossoneri dalla Roma, e il giugno 2022, diventando presto capitano della squadra.

Nonostante l’aver giocato nella Roma il giocatore azzurro ha sempre tifato Lazio ed una volta terminato il suo contratto non ha resistito alla possibilità di vestire la maglia biancoceleste.

Giacomo Pio Impastato.