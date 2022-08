Milan, novità sul futuro di Tomori: succederà oggi!

Non solo calciomercato e nuovi acquisti, per il Milan è tempo di pensare anche ai rinnovi dei propri gioielli. Diversi gli eroi che attendono il meritato riconoscimento per le ottime prestazioni della scorsa stagione, che hanno portato alla conquista del Diciannovesimo Scudetto. Tra questi, Fikayo Tomori, pilastro della difesa rossonera.

Le prossime ore dovrebbero essere quelle decisive. Come riportato da Fabrizio Romano, oggi il Milan incontrerà gli agenti del giocatore per provare a siglare il nuovo contratto. Le negoziazioni vanno avanti da giugno, ma come afferma il giornalista, la volontà di entrambe le parti è di continuare insieme: “Tomori vuole rimanere, l’AC Milan vuole tenerlo come giocatore chiave. Nessun problema.”

L’inglese non ha mai nascosto il proprio amore per il Diavolo, e lo ha ribadito anche in una recente intervista:

“È stata l’estate più bella della mia vita, grazie allo scudetto. Quando sono arrivato a Milano sapevo che la squadra era forte e potevamo vincere. Sapevo che era un club speciale. Mi piace tutto del Milan, anche la città, le notti di Champions.”

L’attuale contratto dell’inglese scade nel 2025, l’obiettivo in via Aldo Rossi è quello di blindarlo almeno fino al 2027. Il muro difensivo formato dalla coppia Tomori e Kalulu potrebbe dunque proteggere la porta milanista ancora per tanto tempo.

Thomas Raiteri