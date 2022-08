Infortunio Tonali, terminati gli esami: il comunicato del Milan

Buone notizie per il Milan, Pioli e tutti i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Questa mattina si sono svolti gli esami strumentali circa le condizioni di Sandro Tonali: il responso, come riportato da Sky Sport, esclude lesioni muscolotendinee.

Il giocatore era uscito dolorante nell’amichevole pre-campionato contro il Vicenza, unica nota stonata nella bella vittoria per 6 a 1. Si temeva potesse trattarsi di uno stiramento, che avrebbe tenuto fuori il centrocampista almeno per una ventina di giorni, e dunque assente contro Udinese, Atalanta, Bologna e Sassuolo. Così non è stato, e ora le condizioni verranno valutate di giorno in giorno.

Tonali infortunio Milan

Improbabile, comunque, la sua presenza in campo contro l’Udinese, per la prima gara di campionato, questo sabato a San Siro. Sperare, però, non costa nulla. E se Tonali non dovesse recuperare in tempo per il primo match, dovrebbe esserci per il secondo: il numero 8 sarebbe fondamentale in mezzo al campo, nella complicata sfida contro l’Atalanta, a Bergamo.

Thomas Raiteri