“A Salisburgo non era successo”, Pioli si lamenta: importante consiglio agli arbitri!

Nel post partita non sono mancate le polemiche sulla direzione di gara di Fabbri. Giampaolo si è presentato furioso ai microfoni di SkySport, recriminando una conduzione a senso unico.

Anche il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha detto la sua riguardo la gestione di gara, facendo anche un confronto con le ultime gare di cui il Milan è stato protagonista, a partire dalla sfida di Champions contro il Salisburgo.

Pioli Fabbri Arbitraggio

Queste le sue parole:

“I giocatori si adattano all’arbitro. A Salisburgo i mezzi falli non li hanno fischiati. Se si fischia troppo poi si creano molte proteste. Nel derby abbiamo giocato solo 47 minuti di calcio effettivi. Sono Pochi! I calciatori non hanno problemi nell’adattarsi.”

Chiaro dunque il pensiero di Pioli. Meno si fischia, meglio è. Il tecnico rossonero prediligerebbe una gestione della gara all’inglese, in cui vengono sanzionati solo i contatti più chiari ed evidenti. Del resto, in Champions League, competizione internazionale, falli come quelli fischiati stasera non sono stati sanzionati.