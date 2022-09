Sei qui: Home » News » Allarme in difesa per Giampaolo: le ultime in vista di Samdporia-Milan

Dopo il mezzo passo falso in Champions League il Milan torna a concentrarsi sul campionato dove sabato sera ritroverà una sua vecchia conoscenza. La squadra di Stefano Pioli infatti affronterà la Sampdoria dell’ex allenatore Marco Giampaolo.

Una trasferta ostica nonostante la partenza a rilento dei blucerchiati, che al momento si trova in zona retrocessione con soli due pareggi e zero vittorie in cinque partite.

I liguri inoltre, come diverse altre squadre di Serie A, devono fare i conti con diverse possibili assenze, soprattutto nel reparto difensivo.

Come comunicato dallo stesso club infatti i difensori Omar Colley, Alex Ferrari e Jeison Murillo hanno svolto sedute personalizzate, ma sono in netto miglioramento. Potrebbero quindi essere disponibili così come Fabio Quagliarella.

L’esperto attaccante si era fermato per un piccolo problema muscolare ma pare possa essere recuperabile per il match.

Specifico sul campo per Simone Trimboli, lavoro in palestra per il nuovo arrivato Harry Winks; prosegue infine il proprio percorso riabilitativo Manuel De Luca.