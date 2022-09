Corsa scudetto, Moratti: “L’Inter può vincere. Milan? Sa farlo bene”

L’ex presidente nerazzurro Angelo Moratti, intervistato durante “Tutti Convocati” su Radio24, è tornato a parlare della sua Inter e della corsa scudetto.

Tra i temi toccati ovviamente anche il pericolo Milan, soprattutto in vista del derby, fissato per sabato alle ore 18. Secondo lui, l’Inter ha tutte la carte in regola per poter vincere il campionato, ironizzando sul fatto che ce le avesse anche l’anno scorso.

I rossoneri di Pioli invece giocano un ottimo calcio, fatto che spaventa non poco l’ex presidente nerazzurro. Il Milan darà sicuramente fastidio e chissà se riusciranno a ripetersi.

Queste le sue parole:

“Ogni settimana, per la gioia dei giornali, c’è una bella altalena di giudizi sulle squadre in lotta per lo scudetto. Il Milan è una squadra forte, che gioca bene, concreta. L’Inter ha tutte le possibilità di vincere. Ce l’aveva anche l’anno scorso ed è quello che mi spaventa. Se non dovessero vincere loro, farò il tifo per la Roma di Mourinho“.